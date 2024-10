Endless Love sospesa su Canale 5: il cambio di programmazione

Endless Love è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno la storia d’amore tra Nihan e Kemal è vista da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore tuttavia Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda il 1° novembre. In quel giorno, Endless Love non andrà in onda dalle ore 14:10 alle 14:45 per lasciare spazio ad un film sentimentale. La prima parte del pomeriggio di Canale 5 sarà occupato dalla messa in onda di un film del ciclo di Inga Lindstrom in programma fino alle 16:10 circa. A seguire poi ci sarà spazio con un nuovo appuntamento di My home my destiny che farà da traino con il consueto appuntamento di Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino. Kara Sevda tornerà regolarmente in onda a partire da sabato 2 novembre con la puntata in programma dalle ore 14:45.

Endless Love: cosa succederà nelle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Endless Love in programma nei prossimi giorni su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Nihan riuscirà a scoprire la verità sulla morte di Ozan. La donna riceverà sul telefono un video dove si capisce la colpevolezza di Zeynep. Quest’ultima infatti poggerà un cuscino sulla bocca di Ozan, riverso sul letto d’ospedale, in preda ad un’intossicazione alimentare. La reazione di Nihan sarà durissima. La donna correrà a casa della sorella di Kemal dove daranno vita ad uno scontro senza precedenti. Nihan non esiterà a mettere le mani al collo di Zeynep per soffocarla e vendicare così la morte del suo adorato fratello.