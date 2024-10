Endless Love anticipazioni: Emir chiede il divorzio a Nihan? Svelata la verità

Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che i rapporti tra Emir e Kemal diventeranno sempre più tesi alla scoperta della verità su Deniz. L’ingegnere non si fermerà davanti a niente per vivere il resto della sua vita con la donna e la figlia che ama. Emir a questo punto ostacolerà il suo cammino, riuscendo a farlo arrestare per tentato rapimento di Deniz. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal verrà imprigionato ma Emir canterà vittoria troppo presto. Zehra diventerà avvocatessa dell’ingegnere e riuscirà a farlo uscire dal carcere, chiedendo il test di paternità della bambina. Così tutto sarà rimesso in discussione e Nihan giocherà finalmente a carte scoperte.

Endless Love prossime puntate: Emir chiede a Nihan se vuole divorziare

Nelle prossime puntate di Endless Love, Nihan chiederà ad Emir di lasciarla in pace sebbene invano. L’uomo metterà una telecamere nell’auto della moglie per vedere ogni sua mossa e giurando alla piccola Deniz che non la lascerà mai sola. Emir apparirà sempre più coinvolto dalla bambina, arrivando ad udire la sua voce mentre lo chiamerà papà. Intanto Mujgan in piena ripresa scoprirà che suo figlio tiene prigioniera Nihan e Deniz nella sua abitazione. La donna inviterà Emir a renderla libera, accusandolo di essere diventato come Galip. Parole che feriranno molto l’imprenditore che però non seguirà il consiglio di Mujgan. L’uomo spierà un incontro tra Nihan e Kemal per poterla ricattare. Un’ossessione che diventerà sempre più insopportabile per Emir, tanto da sognare di ricevere delle carezze da Nihan. La pittrice diventerà sempre più fredda nei suoi confronti. Nihan si rifiuterà di sottostare agli obblighi matrimoniali e per questo Emir le chiederà se vuole divorziare. La pittrice accetterà la proposta sebbene sia all’oscuro che si tratta di un nuovo piano del marito.