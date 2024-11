Endless Love sospesa su Canale 5: il cambio di programmazione per Natale 2024

Non manca molto alle feste di Natale 2024 ed anche Mediaset ha annunciato alcuni cambi di programmazione. Anche Endless Love, la serie tv turca più amata dai telespettatori italiani subirà alcune modifiche in occasione di queste festività. La rete di Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere le vicende di Kemal e Nihan in occasione del 24, 25 e 26 dicembre sui teleschermi di Canale 5 per permettere ai telespettatori di poter trascorrere le feste in famiglia e non perdersi così nemmeno un appuntamento della storia d’amore tra i due personaggi. Un cambio di programmazione abbastanza corto che permetterà al pubblico di poter assistere già dal 27 dicembre alle vicende di Endless Love.

Endless Love anticipazioni prossime puntate su Canale 5

Nel frattempo, Endless Love andrà in onda anche di martedì 3 dicembre in prima serata, prendendo il posto del Grande Fratello che si sposterà a lunedì complice la finale de La Talpa, che ha visto la vittoria di Alessandro Egger. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della serie tv in programma prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Kemal incontrerà Nihan in carcere, rassicurandola: nessuno potrà separarli se lui riuscirà a farla scarcerare. Emir, intanto, avrà in mente un piano infallibile: penserà che Nihan, di fronte alla minaccia di perdere Deniz in una causa di divorzio, resterà con lui. Ma Kemal dirà a Emir di avere testimoni che potrebbero far ricadere su di lui le accuse mosse a Nihan. L’imprenditore avrà già trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto.