Endless Love anticipazioni: Emir sequestra Nihan, Kemal la salva

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – rivelano che Tarik confesserà l’omicidio di Ozan finendo dietro le sbarre. L’uomo capirà i suoi errori e farà di tutto per far tornare insieme Kemal e Nihan. Purtroppo per i genitori di Deniz non ci saranno momenti felici. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir non sarà disposto a lasciare in pace la pittrice, arrivando a segregarla in una stanza pur di tenerla vicino a sé. Ma Nihan avrà dalla sua parte Efsane che fingerà una fuga di gas per poter farla uscire dalla stanza. Emir capirà subito che potrebbe trattarsi di un tentativo di fuga e per questo correrà alla villa per fermare Nihan.

Endless Love nuove puntate: Emir sequestra Nihan in una casa abbandonata

Nelle nuove puntate di Endless Love, Emir sfiderà Ayhan a sparargli davanti a Deniz se vuole portargli via Nihan. La pittrice sarà costretta a rivedere i piani, rimanendo accanto all’imprenditore. Kemal troverà un altro modo per salvare la sua amata mentre Emir la sequestrerà portandola in una casa abbandonata. Per Nihan sembrerà non esserci nessuna via d’uscita ma Kemal non si arrenderà e la rintraccerà col GPS. Soydere userà un drone per consegnare alla donna una maschera antigas mentre alcuni uomini faranno irruzione con un gas soporifero riuscendo a salvarla. In carcere, Kemal fingerà di dover fare la barba a Galip che minacciato alla gola sarà costretto a tradire suo figlio Emir e il suo cognome.