Endless Love sospesa nel daytime di Canale 5? La clamorosa indiscrezione sulla serie tv

Per gli appassionati di Endless Love si avvicina sempre di più il grande finale: da novembre mancheranno soltanto 60 episodi dalla durata di 45 minuti. Per questo motivo, Mediaset avrebbe intenzione di preservare la sua serie tv come aveva fatto in passato con Terra Amara. I piani alti di Cologno Monzese avrebbero intenzione di sospendere Endless Love nel daytime a partire da fine novembre e proseguire soltanto in prime time dove sta riscuotendo un enorme successo. La serie tv turca andrebbe in onda soltanto nella fascia serale mentre lo slot lasciato vacante nel daytime sarebbe occupato da una nuova serie tv turche oppure da The Family. Un cambio di programmazione che se attuato potrebbe causare delle importanti polemiche in rete.

Endless Love, prossime puntate: Emir capisce di essere stato tradito

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Endless Love trasmesse prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca segnalano che la polizia con a capo Hakan sarà alla ricerca di Deniz nonostante Kemal sia suo padre naturale. Allo stesso tempo, Emir metterà tutte le sue forze in campo per ritrovare la bambina. Soydere nel frattempo avrà la possibilità di fare il padre, giurando a Deniz di non lasciarla mai più. Banu, invece, vedrà una conversazione tra Tarik e Zeynep e lo confiderà a Emir. In questo modo, il diabolico imprenditore capirà di essere stato tradito visto che la sua amante ha aiutato Kemal a introdursi nella sua abitazione per rapire Deniz. L’uomo – fuori controllo – ordinerà a Banu di mettere un localizzatore nella borsa di Fehime per conoscere i suoi spostamenti.