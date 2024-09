Endless Love raddoppia su Canale 5: cambio di programmazione per la serie tv

Endless Love sta riscontrando un incredibile successo, tanto che da sabato 7 settembre 2024 su Canale 5 è previsto un doppio appuntamento. I fan trascorreranno due ore in compagnia di Kemal e Nihan e la loro storia d’amore contrastata da Emir. L’appuntamento settimanale invece proseguirà da lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 con l’aggiunta di sabato quando andranno in onda due episodi inediti per la durata di due ore. Dopodiché il testimone passerà a Silvia Toffanin che inaugurerà la nuova stagione di Verissimo. Le puntate di Endless Love potranno essere riviste in streaming su Mediaset Play, la piattaforma gratuita del canale di Piersilvio Berlusconi.

Endless Love anticipazioni 7 settembre: Nihan dà fuoco alla casa di Emir

Ma cosa succederà nella puntata di Endless Love che andrà in onda il 7 settembre sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nihan non si farà intimidire dalle minacce di Emir. La pittrice vorrà riprendersi a tutti i costi la bambina e quindi si rivolgerà alla polizia per denunciare suo marito per il sequestro di Denir. Purtroppo l’uomo di legge apparirà corrotto dall’imprenditore, che farà presente a Nihan che la bambina si trova semplicemente con suo padre e che potrebbe andare incontro a seri problemi. L’agente ricorderà alla protagonista che lei è scappata a Londra, sottraendo la figlia che potrebbe denunciarla per questo. La donna capirà di non avere più speranze anche se non vorrà tornare a vivere da Emir e in preda alla rabbia darà fuoco alla loro casa coniugale. Un momento molto forte dove la protagonista vedrà sfumare tutti i sogni nelle fiamme.