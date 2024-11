Endless Love, quando finisce su Canale 5? C’è la data del finale della serie tv

Endless Love è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende che narrano la storia d’amore tra Nihan e Kemal conquistano ogni giorno oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di riportarla nella fascia pomeridiana dopo che era stata cancellata per permettere la messa in onda di Segreti di famiglia, che però ha registrato un vero e proprio flop. Un cambio di programmazione che però accorcerà la messa in onda di Endless Love in Italia. Il finale di stagione dell’amatissima serie tv made in Turchia è quindi previsto per febbraio 2025 e non più ad aprile.

Endless Love nuove puntate: Tufan muore a causa di Emir e Asu

La serie tv concluderà la sua messa in onda a febbraio 2025 sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Endless Love? Le anticipazioni rivelano che Tufan userà Nihan per attirare Emir in una trappola per accusarlo dell’omicidio di Asu. I preparativi per riesumare il corpo di Ozan proseguiranno. Intanto gli esit dell’analisi della scientifica sembreranno accusare Kemal portando il commissario Mercan a spiccare un mandato d’arresto. Ma Soydere riuscirà a sfuggire all’arresto se poi non venisse catturato da Emir, che lo sottoporrà a delle violenze inaudite. Kemal verrà ricercato dalla polizia mentre il suo rivale otterrà da Ali informazioni cruciali sulla morte di Asu. Alla fine, quest’ultima – rintracciata – accetterà il piano di Emir per incastrare Tufan che morirà in un incidente ben organizzato.