Endless Love anticipazioni: Nihan avvelena Asu, la svolta folle!

Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate della serie tv turca campione di ascolti dei teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Nihan e Kemal scopriranno che Curcan è stato pagato molto bene per eliminare Ozan. Zeynep infatti aveva soffocato suo marito con un cuscino ma non provocato la morte. Nihan, a questo punto, penserà un modo per far confessare la verità ad Asu. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la sorella di Emir si sentirà con le spalle al muro, tanto da volersi inventare qualcosa per non passare il resto dei suoi giorni in galera. Ma NIhan ideerà un piano perfetto per far confessare alla rivale la verità.

Endless Love anticipazioni: Nihan avvelena Asu per farle ammettere la verità su Ozan

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Nihan inietterà ad Asu un calmante molto forte che le farà perdere forza e conoscenza. La pittrice a questo punto le farà credere che stia per morire a causa del veleno somministrato uguale a quello di Ozan. In questo modo, la donna cercherà di convincere la sorella di Emir a confessare la verità sulla morte di suo fratello, dimostrando di avere in mano l’antidoto per salvarle la vita. Asu così sarà costretta a svelare la verità, sebbene Ozan debba ancora aspettare molto tempo prima di avere giustizia. Endless Love torna oggi pomeriggio e stasera 7 novembre con una nuova puntata serale in prima visione sui teleschermi di Canale 5.