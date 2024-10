Endless Love, quando chiude su Canale 5? C’è la data dell’ultima puntata

Tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia c’è sicuramente Endless Love che ogni giorno è seguito da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. La storia d’amore travagliata di Kemal e Nihan ha conquistato tantissimi fan, che non vedono l’ora di scoprire se i due avranno il lieto fine oppure no. Molti inoltre si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale di stagione di Endless Love. Secondo alcune indiscrezioni riportate in rete si apprende che la serie tv – made in Turchia – potrebbe terminare nei primi mesi del 2025. Al suo posto, Mediaset potrebbe decidere di mandare in onda The Family con le nuove puntate che hanno fatto registrare un boom di ascolti nei mesi estivi su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Endless Love anticipazioni 18 ottobre: Kemal arrabbiato con Nihan

Nel frattempo, il pubblico potrà contare di nuove puntate di Endless Love per tutto il 2024. Le anticipazioni del nuovo appuntamento in programma oggi 18 ottobre su Canale 5 segnalano che Kemal scoppierà a piangere leggendo il diario di Nihan e tutto quello che la donna aveva scritto sulla figlia. L’uomo farà fatica a non pensare al tempo che ha perso lontano da lei. Per questo motivo, l’ingegnere sarà preda di una grande rabbia nei confronti di Nihan, rea di avergli rubato un anno di vita della figlia. Nihan – pur ammettendo di avergli fatto un’ingiustizia ribalterà la situazione, incolpando Kemal di averle impedito di vederlo mentre era in prigione quando avrebbe voluto rivelargli di essere in attesa di un bambino da lui.