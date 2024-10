Endless Love e Uomini e Donne si fermano: il cambio di programmazione su Canale 5

Nuovo cambio di programmazione per il palinsesto pomeridiano di Mediaset. Endless Love e Uomini e Donne non andranno in onda nella loro consueta fascia oraria sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca e il dating show condotto da Maria De Filippi si fermeranno in occasione dell’1 novembre per permettere agli italiani di festeggiare la festa di Ognissanti. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di mandare in onda un film della saga di Inga Lindstrom e un doppio appuntamento di My home my destiny con l’attrice turca Demet Ozdemir. L’appuntamento con Endless Love tornerà regolarmente in onda sabato 2 novembre con una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Uomini e Donne, invece, tornerà il 4 novembre su Canale 5.

Endless Love anticipazioni: Zeynep è incinta

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Endless Love? Le anticipazioni della serie tv in onda a novembre rivelano che Zeynep scoprirà di essere in attesa mentre Emir passerà a trovarla per dirle addio per sempre sebbene abbia in mente un piano per usarla come capo espiatorio. Intanto Kemal e NIhan continueranno ad indagare sulla morte di Ozan. Zehir rintraccerà il medico forensee che con ogni probabilità aveva manomesso la scena del crimine. A questo punto, Nihan e Kemal si recheranno nel suo studio ma troveranno una donna che dirà di non essere il dottor Anil partito per affari. Il portiere però avvertirà la coppia che la donna l’ha presi in giro in quanto il medico che stavano cercano è proprio lei.