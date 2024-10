Endless Love anticipazioni serale 31 ottobre: qualcuno aiuta Kemal a uscire dal carcere

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Endless Love in programma giovedì 31 ottobre a partire dalle 21:20 sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che la fuga di Nihan e Kemal verrà meno quando Deniz accuserà una reazione allergica alle fragole. La bambina verrà quindi ricoverata in ospedale. Il medico, intanto, inizierà ad insospettirsi quando i due non gli consegneranno i documenti della bambina. Pertanto, il dottore chiamerà la polizia. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan setaccerà le case in cui crederà che i due fuggitivi possano nascondersi mentre Nihan chiederà a Galip di ritirare la denuncia contro Kemal per il rapimento di Deniz. La pittrice non riuscirà nel suo intento e per questo l’ingegnere con i suoi genitori verranno portati in carcere.

Endless Love puntata serale 31 ottobre: Zehra aiuta Kemal ad uscire dal carcere

Nella puntata serale di Endless Love in programma il 31 ottobre su Canale 5, Fehime e Huseyin verranno rilasciati quasi subito mentre Kemal dovrà rimanere in custodia. L’ingegnere a questo punto riceverà la visita in carcere di Emir che lo proverà a distruggere psicologicamente, facendogli ascoltare un audio in cui Deniz lo chiama papà. Kemal però non apparirà intimidito di fronte alle minacce del nemico. Fuori dal carcere, Fehime si scaglierà come una furia contro Emir mentre Zehra si offrirà di aiutare Kemal ad uscire dal carcere. L’aiuto della donna si rivelerà fondamentale visto che riuscirà a liberarlo. Infine, Leyla riuscirà a convincere Ifran a non partecipare al consiglio direttivo per permettere a Nihan di ottenere il controllo dell’azienda.