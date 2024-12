Endless Love, come finisce per Zeynep: lieto fine per la sorella di Kemal

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Endless Love si sta avvicinando sempre di più al gran finale. Secondo le ultime indiscrezioni le ultime puntate della serie tv made in Turchia andranno in onda a febbraio 2025 sui teleschermi di Canale 5. Tra le protagoniste assolute ci sarà anche Zeynep, la sorella di Kemal. Le anticipazioni di Endless Love raccontano che la ragazza avrà il suo lieto fine in seguito alla morte di Emir. Proprio quest’ultimo perderà la vita insieme a Kemal a causa di un campo pieno di mine che li farà saltare in aria. Nihan prenderà male la morte dell’ingegnere, tanto da desiderare di porre fine alla sua vita. La pittrice cambierà presto idea grazie a sua figlia Deniz e una lettera che Kemal le aveva scritto prima di perdere la vita. Soydere confesserà alla donna tutto il suo amore.

Endless Love puntate finali: Zeynep sposa Hakan e diventa madre

Nelle puntate finali di Endless Love, ci sarà il lieto fine anche per Zeynep, tra i personaggi più criticati della serie tv. I telespettatori scopriranno grazie ad un salto temporale di alcuni anni che la sorella di Kemal si è innamorata veramente di Hakan. I due decideranno di diventare marito e moglie attorniati dai cari. Un’unione felice che sarà benedetta dall’arrivo di un bambino. Zeynep esaudirà il suo sogno più grande ovvero quello di diventare madre. Una gravidanza in cui potrà contare sull’affetto della famiglia Huseyin e Fehime che la perdoneranno in seguito al decesso di Kemal. Un finale di stagione davvero sorprendente per un personaggio, che si era reso protagonista di diversi atti criminali all’interno della serie tv.