Endless Love, come finisce la serie tv di Canale 5: il finale spezzerà il cuore di tutti!

Non manca molto al finale di stagione di Endless Love previsto prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Un gran finale molto drammatico e che indubbiamente spezzerà il cuore di telespettatori che seguono da tempo le vicende di Kemal e Nihan. Le anticipazioni del finale della serie tv – made in Turchia – rivelano che Emir rapirà la sua ex moglie e la porterà in un campo minato per costringere il rivale a salvarla. Kemal non ci penserà due volte e correrà sul luogo, dove metterà a rischio la sua vita ma anche quella della donna che ama. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’ingegnere troverà un percorso sicuro per far uscire Nihan dalle mine. La donna – una volta al sicuro – chiamerà gli artificieri per far uscire anche il suo compagno dal campo minato. Kemal – eroe fino alla fine – deciderà di sacrificarsi per amore, schiacciando una mina vicino a quella di Emir.

Finale di Endless Love: Nihan costretta a crescere Deniz da sola

Nel finale di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Kemal compierà il gesto per salvare Nihan e Deniz dall’incubo di Emir anche se aveva promesso di non farlo. In questo modo, la pittrice sarà costretta a crescere la figlia da sola. Nelle ultime scene della serie tv, si vedrà Deniz – ormai cresciuta diretta a scuola – ignara del sacrificio compiuto dal padre. Il futuro sarà benevolo anche per Leyla che sposerà Ayhan dopo essere uscita dal carcere, dov’era rinchiusa dopo aver attentato alla vita di Asu. Per la coppia, ci sarà il lieto a fine a differenza di Tarik che dopo aver detto addio a Banu entrerà in prigione con l’accusa di aver ucciso Ozan. Un finale drammatico che siamo sicuro spezzerà il cuore ai quasi due milioni di telespettatori che ogni giorno seguono la serie tv.