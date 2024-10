Endless Love anticipazioni stasera 17 ottobre: Kemal scopre la verità su Deniz, la reazione

Stasera 17 ottobre andrà in onda una nuova puntata serale di Endless Love in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – annunciano che accadranno numerosi di colpi di scena. In particolare, Kemal organizzerà un piano per aiutare Zehir a smascherare Zehra, rea di sta collaborando Emir. L’uomo a questo punto deciderà di lasciare sua moglie, accusandola di essere stata la causa della morte del figlio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal si introdurrà in casa di Nihan per prendere un capello di Deniz. L’ingegnere farà il test del Dna, scoprendo di essere il padre della bambina di Nihan. Neanche a dirlo, la scoperta sarà tra i momenti più emozionanti della puntata.

Endless Love anticipazioni 17 ottobre: Kemal vuole recuperare il tempo perso con Deniz

Nella puntata serale di Endless Love in programma il 17 ottobre su Canale 5, Nihan troverà rifugio in una località segreta insieme a Deniz. Nessuno saprà dove si è nascosta la pittrice tranne Emir, che stufo della sua assenza deciderà di raggiungerla. Intanto, Kemal vorrà raggiungere Nihan per stare vicino a Deniz, volendo recuperare il tempo perso con lei. Leyla apparirà in ansia per la reazione di Emir. La donna inoltre racconterà a Vildan tutta la verità sul passato di Ayhan e sul coinvolgimento del loro padre. Asu e Kemal diventeranno i principali azionisti della Kozcuoglu Holding. La donna chiederà di avere un suo ufficio. Alla fine, Galip cederà il suo dopo la decisione di dimettersi.