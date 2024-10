Endless Love anticipazioni: le nozze di Kemal e Nihan finiscono (quasi) in tragedia, ecco perchè

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir vorrà impedire le nozze tra Kemal e Nihan. L’uomo sceglierà il giorno della cerimonia per far del male al rivale e far del male alla sua ex moglie. L’imprenditore con l’aiuto dei suoi scagnozzi chiuderà Kemal in una camera iperbarica con l’obiettivo di ucciderlo per la mancanza di ossigeno nel giro di poche ore. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir si godrà le sofferenze del rivale attraverso un monitor situato all’esterno della camera iperbarica mentre Nihan in abito da sposa lo attenderà il suo amato

Endless Love, prossime puntate: Kemal rinchiuso in una camera iperbarica prima delle nozze

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Zeynep riceverà una telefonata da parte di Zehir dove apprenderà che Emir sta facendo del male a suo fratello. La I due ragazzi a questo punto si metteranno alla ricerca di Kemal mentre Ayhan cercherà di individuare il luogo dove Emir ha nascosto il suo nemico. Intanto, Nihan attenderà con ansia l’arrivo del suo amato ma senza successo. La madre di Deniz sospetterà che sia successo qualcosa di grave a Kemal e per questo supplicherà ad Ayhan di fare qualcosa. Intanto Soydere si troverà in fin di vita nella camera iperbarica. Fortunatamente l’uomo verrà salvato da Zehir che riuscirà a portarlo al matrimonio appena in tempo per sposare Nihan.