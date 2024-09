Endless Love cambio programmazione per il 6 settembre: la novità per i fan della serie tv di Canale 5

Mediaset ha scelto di puntare sulla serie tv turca con protagonisti Nihan e Kemal anche nella fascia serale di Canale 5. Per questo motivo, il venerdì sera sarà riservato ai nuovi episodi di Endless Love che stanno registrando ascolti clamorosi in televisione. L’appuntamento del 30 agosto è iniziato a partire dalle ore 21:30 mentre per questa settimana è previsto un cambio di programmazione che farà slittare la partenza di circa 15 minuti. Difatti con l’allungamento di Paperissima Sprint, la puntata di Endless Love di venerdì 6 settembre inizierà alle ore 21:45. Nel pomeriggio invece ci sarà il tradizionale appuntamento delle 14:10 mentre da sabato 7 settembre riprenderanno anche le puntate speciali del fine settimana di Canale 5.

Endless Love anticipazioni puntata serale del 6 settembre

Ma cosa accadrà nel corso della puntata serale di Endless Love trasmessa il 6 settembre in prima serata su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv di Canale 5 rivelano che Zehir scoprirà che molto presto dovrà fare i conti con il passato. Kemal intanto organizzerà la sua vendetta. Leyla cercherà di fermare il ragazzo sebbene invano. L’imprenditore attirerà quindi Nihan con uno stratagemma. Durante l’incontro, la pittrice capirà che l’uomo che ama è profondamente cambiato, tanto da esserne profondamente delusa. Asu, invece, riceverà una chiamata da Tufan per comunicarle che Emir pare che abbia intenzione di organizzare un nuovo piano. Infine Fehime organizzerà la cena per il ritorno di Kemal a casa.