Endless Love cambia programmazione domani 3 dicembre: il bel regalo per i fan di Canale 5

Endless Love continua a tenere alta l’attenzione del pubblico di Canale 5 grazie alle vicende di Kemal e Nihan, la cui storia d’amore ostacolata da Emir sta facendo registrare ascolti clamorosi. Sono più di due milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende made in Turchia. Nel corso delle ultime ore tuttavia Mediaset ha deciso di fare un bel regalo per i telespettatori di Canale 5. Endless Love andrà in onda domani 3 dicembre anche in prima serata. Un cambio di programmazione effettuato per sostituire il Grande Fratello, che da oggi 2 dicembre tornerà alla sua collocazione di lunedì dopo la fine de La Talpa, condotta da Diletta Leotta.

Endless Love in onda domani 3 dicembre in prima serata: le anticipazioni

La serie tv turca andrà in onda domani 3 dicembre in prima serata su Canale 5. Ma cosa succederà nella nuova puntata serale di Endless Love? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Mercan tenderà una trappola a Tarik. La commissaria si presenterà a casa Soydere durante la cena dove gli farà domande mirate e con un atteggiamento provocatorio. La mossa di Mercan non passerà inosservata. Kemal intuirà il pericolo precipitandosi a proteggere il fratello e deviando i sospetti. Il suo intervento salverà Tarik dall’arresto ma le pressioni accumulate lo spingeranno al limite. Il barbiere – stanco – confesserà tutto a Kemal. Allo stesso tempo, il corpo di Ozan verrà finalmente recuperato. Questo evento consentirà agli investigatori di procedere all’autopsia, aprendo una strada a nuove rivelazioni sul misterioso decesso sul fratello di Nihan.