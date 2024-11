Floppa La Talpa, chiusura anticipata per il reality?

Dopo 16 anni di assenza, La Talpa è tornata sui canali Mediaset, più precisamente su Canale 5, con la conduzione di Diletta Leotta. Uno show storico dei primi anni 2000 che caratterizzò una tv italiana sempre più ammaliata da una programmazione basata sui reality show, una strada inaugurata con il Grande Fratello, tutt’ora in onda su Canale 5 da oramai 24 anni. Ad ogni mofo, sembra che questo ritorno de La Talpa non interessi molti telespettatori…

La Talpa chiude per flop? Gilles Rocca non ci sta!

Ieri mattina, il portale Dagospia.it ha riportato che il reality show condotto da Diletta Leotta potrebbe chiudere in anticipo a causa degli ascolti deludenti. La notizia ha scatenato una forte reazione da parte del pubblico, che si è riversato sui social per manifestare il proprio malcontento nei confronti di Mediaset. Tra le voci più critiche, anche quella di Gilles Rocca, che su Instagram ha espresso amarezza per la situazione, sottolineando come spesso si chiedano innovazioni in TV, ma poi non si conceda il tempo necessario ai nuovi programmi per conquistare il pubblico: “Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare…“. Ha poi aggiunto: “Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso…”. Protettivo nei confronti di Diletta Leotta, Gilles ha affermato che “sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità…”. Il personaggio televisivo ha concluso questo suo duro sfogo così: “Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti. Ma i mediocri resteranno tali, mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide…“.

Gilles Rocca senza peli sulla lingua