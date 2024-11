Endless Love cambia di programmazione: sorpresa per i fan della serie tv

Endless Love continua a tenere alta l’attenzione del pubblico di Canale 5 grazie ai suoi numerosi colpi di scena. La serie tv è tornata nuovamente nella fascia pomeridiana in seguito alla sua sospensione per permettere la messa in onda di Segreti di famiglia che però non ha avuto il risultato sperato. Ma per quanto riguarda le vicende di Kemal e Nihan non sarà l’unico cambio di programmazione. Mediaset ha annunciato una sorpresa per i fan della serie tv. Secondo quando riportato in rete, Endless Love dovrebbe andare in onda in prima serata il prossimo martedì 3 dicembre, prendendo il posto del Grande Fratello che traslocherà di lunedì dopo la decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente La Talpa per bassi ascolti.

Endless Love in onda in prima serata il 3 e 5 dicembre

Endless Love andrà in onda in prima serata martedì 3 e giovedì 5 dicembre sui teleschermi di Canale 5. Un doppio appuntamento che siamo sicuri farà felici i fan della serie tv. Ma cosa succederà nelle nuove puntate delle vicende ambientate in Turchia? Le anticipazioni annunciano che Nihan si recherà al cimitero per assistere alla riesumazione del corpo di suo fratello Ozan. In questo frangente, la pittrice riceverà una brutta scoperta quando scoprirà che tomba è vuota. Sulla scena arriverà anche Kemal, che però verrà catturato da Emir e portato in un luogo segreto. Sarà qui che Soydere subirà le peggiori sevizie da parte del rivale, intenzionato a scoprire la verità sulla morte di sua sorella Asu.