Endless Love anticipazioni: Kemal sacrifica la sua vita per Nihan

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che il futuro di Nihan cadrà in mille pezzi nel finale di stagione. Emir sarà costretto a divorziare da sua moglie. Una decisione che non piacerà affatto all’imprenditore. Allo stesso tempo, Kemal crederà che Emir non si arrenderà facilmente, sostenendo che possa combinare qualcosa di orrendo nel prossimo futuro. L’ingegnere avrà ragione visto che il suo rivale sarà pronto a vendicarsi e portargli via Nihan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir proverà ad uccidere Kemal in diverse occasioni. Quella più terribile sarà quando lo rinchiuderà in una camera iperbarica senza ossigeno. Zehir e Zeynep riusciranno a strapparlo alla morte visto che quest’ultimo era riuscito a rintracciare il luogo spiando una conversazione di Emir.

Endless Love anticipazioni: Kemal e Emir perdono la vita

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Emir non si arrenderà tanto facilmente. Il giovane sequestrerà Zeynep e Deniz con l’intenzione di ucciderle legandole a letto ed appiccando il fuoco dopo averlo cosparso di benzina. Alla fine, la ragazza e la bambina riusciranno a salvarsi. Ma anche in questo caso Emir non si arrenderà sequestrando Nihan e chiedendo aiuto a Asu che scapperà dal manicomio dov’è stata rinchiusa. L’uomo progetterà un’ultima vendetta contro Kemal chiedendo ai suoi uomini di legare Nihan ai bordi di un precipizio dopo aver cosparso il campo di mine. La pittrice non correrà nessun pericolo a differenza di Kemal e Emir che finiranno in trappola. I due salteranno in aria, trovando così la morte. Un finale di stagione drammatico che siamo sicuri non piacerà ai telespettatori italiani.