Endless Love anticipazioni: Zeynep scopre di essere incinta, l’incredibile scoperta

Momenti incredibili si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Zeynep si trasferirà a casa di Hakan. La ragazza deciderà che si tratta solo di un rapporto tra coinquilini visto che pagherà regolarmente una parte d’affitto. La sorella di Kemal userà il proprio ruolo di coinquilina per mettere i bastoni tra le ruote alle indagini sulla morte di Ozan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan scoprirà che Ozan non si è suicidato ma è stato ucciso in ospedale. Ma il destino avrà in serbo un altro piano per Zeynep.

Endless Love prossime puntate: Zeynep scopre che attendere un figlio da Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Zeynep troverà lavoro all’interno di un bar. In più circostanze, la sorella di Kemal verrà colpita da alcuni svenimenti. Il capo si renderà conto che la giovane non sta bene e per questo la rimanderà a casa. Ma una volta a casa, la donna non starà meglio, continuando ad accusare dei malesseri e dei dolori al basso ventre. Per questo motivo, Zeynep deciderà di sottoporsi ad un test di gravidanza che risulterà essere positivo. La sorella di Kemal apparirà sia sconvolta ma allo stesso tempo felice, certa che il figlio che porta in grembo sia del suo amato Emir. Zeynep però non sarà del tutto serena, dato che non conoscerà ancora la reazione dei suoi genitori e di suo fratello Kemal.