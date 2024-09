Endless Love anticipazioni: Zeynep sposa Hakan? Kemal non ci sta

Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal non appoggerà le nozze di Zeynep e Hakan. Come abbiamo visto, la ragazza ha creduto di aver ucciso Ozan dopo averlo lasciato esanime in un letto d’ospedale. Hakan si è avvicinato a lei, credendo che sia l’assassina del marito. Ma alla fine, l’uomo di legge si innamorerà di Zeynep. Dagli spoiler di Endless Love si evince che l’uomo trascorrerà sempre più tempo con la sorella di Kemal anche solo per un caffè. Uno di questi incontro verrà spiato da Fehime, la qualche chiederà una spiegazione alla figlia. Zeynep a questo punto confesserà alla madre di avere una relazione segreta con Hakan.

Endless Love anticipazioni: Kemal non dà il benestare alle nozze tra Hakan e Zeynep

Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che la storia procederà per il meglio fino a quando Fehime non vedrà sua figlia baciare Emir. La donna capirà che la sorella di Kemal oltre a vedersi con Hakan ha una storia clandestina con Emir. La signora Soydere deciderà di non dire nulla al marito per paura delle ritorsioni e troverà una soluzione ad ogni cosa. Fehime chiederà a Zeynep di sposare Hakan ed andare via di casa. La donna a questo punto proporrà al commissario un matrimonio combinato ma lui dimostrando di nutrire dei veri sentimenti si tirerà fuori dalla faccenda. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Hakan si presenterà a casa Soydere con un mazzo di fiori pronto a chiedere la mano di Zeynep. La situazione si rivelerà molto tesa quando Kemal esclamerà: “Io non darò mai la mia benedizione”, spiegando di non credere che sia vero amore facendo riferimento al fatto che Hakan è in combutta con Emir.