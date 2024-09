Endless Love anticipazioni: Zeynep scongiura la morte di Nihan, ecco perché

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – rivelano che Kemal apprenderà di essere il vero padre di Deniz. L’uomo accuserà Nihan di avergli mentito per troppo tempo ma alla fine l’amore prenderà il sopravvento. Difatti, tra i due protagonisti di Endless Love ci sarà un confronto emozionante dove decideranno di vivere un futuro insieme lontano da Emir. Nihan però lo inviterà alla prudenza ma Kemal – stanco di aspettare – penserà di obbligare la donna a fuggire insieme a lui. Così l’ingegnere prenderà Deniz costringendo Nihan a seguirlo con la sua auto. Purtroppo la pittrice sarà vittima di un gravissimo incidente quando sbatterà contro un muro per colpa di un blocco ai freni.

Endless Love prossime puntate: Zeynep dona il suo sangue per salvare Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love in partenza prossimamente su Canale 5, Kemal chiederà aiuto a Leyla e Ayhan. Intanto Nihan verrà trasportata in ospedale in condizioni disperate. I dottori sottoporranno la ragazza ad un intervento salvavita dove perderà una notevole quantità di sangue. I medici chiederanno ai parenti se sono disposti a donare il loro sangue a Nihan in quanto tra la vita e la morte. Emir – in preda al panico – ordinerà a Tufan di far arrivare all’ospedale molte sacche di sangue come Kemal, che telefonerà a Zeynep. Quest’ultima si precipiterà all’appuntamento con l’ingegnere, decidendo di sottoporsi ad un esame per accertarsi della compatibilità del gruppo sanguigno. Fortunatamente il prelievo avrà esito positivo e fondamentale per scongiurare la morte di Nihan.