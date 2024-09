Endless Love anticipazioni: Deniz impedisce a Nihan a togliersi la vita

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che il finale della serie tv turca commuoverà tutti i telespettatori italiani. Emir riuscirà ad eliminare Kemal in un campo minato dove anche lui morirà. Nihan urlerà sconvolta a causa del dolore insopportabile. Una volta a casa, la protagonista di Endless Love cadrà pesantemente a terra e Vildan faticherà non poco per riportarla sul letto. Nihan non smetterà di piangere ripensando a Kemal. La pittrice sfoglierà tutte le foto che lo ritraggono con Soydere. Le immagini verranno sparpagliate sul letto insieme ad alcuni blister di farmaci. Sarà qui che Nihan prenderà una grossa quantità di pasticche in mano con l’intenzione di suicidarsi.

Endless Love anticipazioni: Deniz ferma Nihan prima del suicidio

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Leyla – con in braccio la piccola Deniz – entrerà nella camera da letto di Nihan, intenta a togliersi la vita. Fortunatamente la bambina distoglierà sua madre dal folle gesto, tanto da far cadere le pillole sul comodino. Nihan poi prenderà in braccio Deniz con la quale guarderà le foto di famiglia. A quel punto la donna capirà che è giunto il momento di reagire ed elaborare il grande dolore. Grazie ad un salto temporale il pubblico assisterà alla rinascita di Nihan che dopo tanto tempo riuscirà a sorridere. La donna andrà a prendere Deniz all’asilo per riportarla a casa dove l’attenderanno i nonni.