Endless Love anticipazioni: Zeynep cacciata di casa dal padre, svelato il motivo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che i problemi per Zeynep inizieranno quando suo padre scoprirà che una storia con Emir. L’uomo avrà una reazione spropositata e la butterà fuori di casa. La sorella di Kemal si troverà costretta ad affittare una stanza d’hotel con i pochi soldi rimasti. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zeynep finirà per ammalarsi per il freddo e nel giro di poche settimane consumerà tutti i soldi a sua disposizione. Ma i problemi non finiranno qui in quanto la donna verrà licenziata dalla scuola materna dove Hakan le aveva trovato un’occupazione.

Endless Love nuove puntate: Hakan offre ospitalità a Zeynep

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Hakan diventerà un aiuto prezioso per Zeynep. L’uomo di legge darà ospitalità alla ragazza, offrendole una stanza del suo appartamento almeno finché non troverà una nuova occupazione. Inizialmente, la sorella di Kemal rifiuterà l’invito, sicura che i suoi genitori avrebbero frainteso per poi cambiare idea. Zeynep deciderà di accettare la proposta solo per essere d’intralcio alle investigazioni alla morte di Ozan. La situazione complicata della donna terrà alta l’attenzione del pubblico della serie tv turca. La sua ultima puntata extra large su Canale 5 ha ottenuto oltre il 18% di share. Numeri che hanno permesso di superare la prima puntata di Domenica In.