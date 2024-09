Endless Love anticipazioni 23-28 settembre: Banu smaschera Zeynep

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma da lunedì 23 a sabato 28 settembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Emir confesserà a Galip di voler tendere una trappola a Kemal. L’imprenditore avrà intenzione di mettere in difficoltà il suo rivale in modo da liberarsi per sempre di lui ed avere la strada spianata con Nihan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Salkin, che nel frattempo farà alcune indagini sul conto di Hakan. L’ingegnere molto presto scoprirà che nonostante le sue difficoltà economiche è riuscito a finanziarie un importante intervento chirurgico per suo fratello.

Endless Love puntate 23-28 settembre: Banu affronta Zeynep

Le anticipazioni di Endless Love in programma dal 23 al 28 settembre su Canale 5 rivelano che Nihan si renderà conto di non ess ere felice. Pertanto, la pittrice cercherà con ogni modo di far funzionare le nozze con Emir ma capirà che non può essere lui l’uomo con il quale condividere un futuro. Zeynep, nel frattempo, verrà vista mentre sta telefonando con un misterioso interlocutore. Banu smaschererà la donna e per questo l’affronterà in un difficile confronto. Grandi emozioni quindi per i fan della serie tv turca che ogni giorno registra oltre 2 milioni di telespettatori a settimana pari ad uno share in media che va dal 14 al 15%. Numeri positivi per la prima serata di Mediaset tenendo conto che i Fratelli Corsaro con Giuseppe Fiorello ha registrato 2,5 milioni di telespettatori.