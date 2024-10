Endless Love anticipazioni: Vildan spara a Zeynep, ecco perché

Tanti colpi scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Nihan deciderà di vendicarsi di Zeynep per aver causato la morte di Ozan. Asu aiuterà la pittrice ha scoprire il nascondiglio della donna per avere un chiarimento. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan aggredirà Zeynep appena entrata nell’appartamento. Le due cognate avranno un fortissimo scontro che terminerà quando la pittrice si accorgerà che Zeynep sanguina dal basso ventre. A quel momento, Nihan si renderà conto che la sorella di Kemal attende un bambino da Emir. La madre di Deniz metterà l’odio da parte, soccorrendo la donna che verrà portata in ospedale per arginare la minaccia d’aborto.

Endless Love prossime puntate: Vildan ferisce gravemente Zeynep

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Emir riuscirà ad introdursi in ospedale e far scappare Zeynep prima dell’arrivo di Kemal. La donna verrà intercettata nella notte da Nihan mentre cercherà di scappare via mare. Sarà in questo frangente che Vildan seguirà armata la figlia con l’obbiettivo di ferire l’ex nuora. La donna non esiterà a puntare l’arma da fuoco contro Zeynep ferendola gravemente mentre Nihan cercherà di riportare la calma sebbene inutilmente. Un vero e proprio colpo di scena che terrà alta l’attenzione del pubblico di Endless Love, la cui messa in onda è prevista da lunedì al sabato dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5.