Endless Love anticipazioni: Nihan scopre chi ha ucciso Ozan, la folle reazione

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Emir porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Kemal in modo che non possa essere mai felice insieme a Nihan e Deniz. Pertanto, l’uomo cercherà di metterlo nei guai, chiedendo aiuto a Zeynep che ancora una volta diventerà sua complice. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la donna non porterà avanti il piano in quanto assisterà ad una scena famigliare e felice che però scatenerà la furia di Emir. Quest’ultimo quindi farà recapitare un filmato legato alla morte di Ozan a Kemal. Dalle immagini si capirà che Zeynep aveva soffocato suo marito nel letto d’ospedale.

Endless Love prossime puntate: Nihan tenta di soffocare Zeynep, ritenuta l’assassina di Ozan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal cercherà di impedire a Nihan di vedere tale film ma non ci riuscirà. La pittrice vedrà come sono andate le cose in merito alla morte del suo adorato fratello. La donna rimarrà scossa da quanto visto ma decisa a vendicarsi di Zeynep, tanto da fare una sceneggiata a casa Soydere. Nihan tenterà di soffocare la donna stringendo le mani al collo per vendicare suo fratello. Il mistero legato alla morte di Ozan è tra le storyline principali della seconda stagione della serie tv turca, adesso in onda sui teleschermi di Canale 5.