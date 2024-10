Endless Love anticipazioni: Vildan scopre chi ha ucciso Ozan, ecco come

Importanti scoperte accadranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni dello sceneggiato made in Turchia rivelano che Vildan apparirà scossa alla scoperta che Ozan potrebbe essere stato ucciso. Una notizia che farà soffrire tanto la donna, che si chiuderà a riccio nella sua stanza ripensando sempre alla morte del figlio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la sorella di Leyla sarà arrabbiata anche con Nihan, in quanto era a conoscenza della verità ma non le aveva mai detto niente. Ma la donna non le farà pesare la cosa, dimostrando di avere un piano lucido in mente. Vildan avrà intenzione di introdursi nella camera di sua figlia e trovare le prove dell‘omicidio di Ozan.

Endless Love prossime puntate: Vildan scopre che Zeynep ha ucciso Ozan

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Vildan chiederà a Nihan di recarsi in cucina per prepararle una cioccolata allo zenzero per avere campo libero per introdursi nella sua camera. La donna inizierà a frugare nei cassetti della figlia fin quando non troverà una lettera. La sorella di Leyla la leggerà riga per riga dove scoprirà che Zeynep ha ucciso Ozan procurando uno dei peggiori dolori che possono esistere ai genitori. A Vildan scoppierà il cuore dal dolore, tanto da venire sopraffatta dalle lacrime che usciranno copiose dai suoi occhi. Una clamorosa scoperta che avrà una serie di conseguenze pericolose all’interno delle vicende ambientate in Turchia.