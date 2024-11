Endless Love anticipazioni choc: Emir furioso fa cadere Nihan dalle scale

Momenti drammatici saranno al centro delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – ambientata in Turchia – segnalano che Emir apparirà furioso con Nihan. La pittrice non rimarrà al fianco dell’imprenditore, preferendo partecipare alle nozze tra Leyla e Ayhan. Dagli spoiler di Endless Love si apprenderà che Emir ripenserà a quello che sua moglie potrebbe aver fatto con Kemal alla cerimonia. Secondo l’uomo, il suo rivale potrebbe aver fatto alcune avance nei confronti di Nihan. Un sospetto che manderà su tutte le furie Emir che aggredirà Nihan in modo violento.

Endless Love nuove puntate: Nihan cade dalle scale durante una lite con Emir

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente in televisione, Emir stringerà le mani al collo di Nihan minacciandola di fare un gesto inconsulto dopo averla accusata di comportarsi male. Vildan – sentita la figlia in pericolo – correrà da lei per provare ad allontanarla da Emir. Ma la sorella di Leyla non riuscirà nel suo intento e per questo prenderà un vaso e glielo spaccherà in testa. Purtroppo Emir – rimasto soltanto stordito – porterà la suocera alla parola, invitandola a non farsi più vedere. Non contento, l’uomo minaccerà Nihan di non farle più vedere Deniz se esce dall’abitazione. Emir si arrabbierà così tanto da strattonarla quando la pittrice gli rammenterà che presto divorzieranno. Nihan cercherà di ribellarsi ma finirà per perdere l’equilibro e cadere dalle scale.