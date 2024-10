Endless Love anticipazioni: Tufan perde la vita, Asu e Emir complici del delitto

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Turchia rivelano che Asu inscenerà la sua morte con la complicità del suo amico Tufan. L’ex moglie di Kemal vorrà depistare le indagini dell’ingegnere, ormai sicuro del suo coinvolgimento nella morte di Ozan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu farà ritrovare alcune macchie di sangue nel suo letto per lasciare alcuni indizi in modo che Kemal diventi il principale indiziato della sua morte. Effettivamente la commissaria Mercan accuserà l’ingegnere di aver ucciso l’ex moglie. Soydere, a questo punto, fuggirà fino a quando non troverà le prove della sua innocenze.

Endless Love prossime puntate: Tufan perde la vita per mano di Emir e Asu

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Emir si metterà sulle tracce della sorella per chiederle poi di allearsi con lui, sacrificando la vita di Tufan. Nel giorno prescelto della fuga, l’imprenditore chiederà ai suoi scagnozzi di aggredire Asu, che griderà aiuto facendo credere di essere stata rapita da Tufan. Quest’ultimo giungerà sul posto e dopo averla slegata dalla sedia la rincorrerà oltre la strada. Una corsa che si rivelerà fatale per Tufan che morirà travolto da un camion guidato da un uomo comprato da Emir. Asu chiederà scusa all’uomo nei suoi ultimi stanti di vita. Un finale drammatico per uno dei personaggi che aveva preso parte alle due stagioni di successo della serie tv turca sui teleschermi di Canale 5.