Endless Love anticipazioni: Tarik scopre il doppio gioco di Banu, la scoperta choc

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che le vicende con protagonista Deniz prenderanno una brutta piega quando Kemal stringerà un accordo con Nihan per togliere la loro figlia dalle mani del perfido Emir e portarla in un luogo sicuro. Soydere riuscirà a riprendere la bambina sebbene all’ultimo debba rivedere i suoi propositi. Nel frattempo, Tarik scoprirà che Banu ha fatto la spia di Emir sul rapimento di Deniz dopo aver spiato una chiacchierata. Il rapporto tra i due giungerà al capolinea quando Tarik scoprirà da Asu che Banu riceveva ogni mese dei soldi provenienti dalle fabbriche intestate a Galip e Emir. In questo modo, Soydere capirà che sua moglie è una complice di Emir.

Nelle prossime puntate di Endless Love, Tarik apparirà talmente sconvolto dalla scoperta da non riuscire a capire di essere manipolato da Asu in accordo con Emir per rintracciare Kemal. Il giovane andrà su tutte le furie quando scoprirà che Banu ha messo un localizzatore nella borsa di Fehime in modo che Emir possa seguire tutti gli spostamenti di Kemal. La donna chiederà perdono a Tarik dicendogli di essere stata costretta dal marito di Nihan a compiere tale gesto. Ma Soydere non vorrà sentir ragioni. L’uomo costringerà Banu a mentire a Emir sul localizzatore in modo che Kemal possa depistare gli uomini del perfido nemico e portare Deniz in un luogo sicuro.