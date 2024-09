Endless Love anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre: il segreto di Asu e Emir viene a galla

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal darà una lettera a Tufan affinché la consegni al ricattatore di Emir. Tufan però non rispetterà la richiesta dell’ingegnere consegnando la missiva al suo rivale, che in questo modo scoprirà il piano di Kemal. Quest’ultimo infatti vorrà stringere un accordo con Asu per distruggere Emir in cambio delle azioni dell’azienda. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Ayhan e Leyla porteranno avanti la loro indagine per ottenere il certificato di nascita di Asu. Dopo essersi introdotti nell’ufficio dell’ospedale, i due riusciranno a trovare il documento.

Endless Love puntate 30 settembre – 5 ottobre: la famiglia Soydere scopre che Asu e Emir sono fratelli

Nelle puntate di Endless Love dal 30 settembre al 5 ottobre, i telespettatori scopriranno che Emir e Asu sono fratelli. Zeynep, nel frattempo, dovrà fare i conti con la gelosia, tanto da affrontare subito l’amante dopo averlo visto con una donna misteriosa, all’oscuro che si tratti di sua sorella. Durante il litigio, giungerà anche Nihan, che aveva seguito Zeynep in grande segreto. Asu e Kemal, intanto, organizzeranno una cena per annunciare il loro matrimonio mentre i giornalisti di apposteranno sotto la dimora di Emir per scoprire i suoi segreti. Molto presto, giungerà la notizia che Asu è la figlia di Mujgan. Un vero colpo per la famiglia Soydere che durante la cena lascerà la tavola e andrà via.