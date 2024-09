Endless Love anticipazioni: Tarik è implicato nella morte di Ozan, la terribile verità

Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il pubblico scoprirà che Tarik è coinvolto nella morte di Ozan. Al momento tutti crederanno che il giovane si sia impiccato nella camera d’ospedale in cui era ricoverato. Ma quello che è successo veramente verrà a galla grazie a Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’uomo scoprirà che Ozan era stato avvelenato, tanto da non poter essere riuscito ad impiccarsi da solo. A questo punto, si scoprirà che Tarik aveva inscenato il suicidio di Ozan per proteggere Zeynep che credeva di averlo ucciso soffocandolo con un cuscino.

Endless Love anticipazioni: Tarik accusa dei sensi di colpa per quanto fatto ad Ozan

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Tarik aveva appeso Ozan ad un trave per non far passare dei guai a Zeynep, all’oscuro che qualcuno l’avrebbe scoperto. La polizia infatti arriverà alla verità grazie ai tentativi di corruzione di Emir. Tarik accuserà dei forti sensi di colpa dopo essere andato a trovare Ozan al cimitero. L’uomo piangerà a dirotto dopo aver cambiato l’acqua ai fiori presenti sulla tomba del fratello di Nihan. Successivamente Tarik darà appuntamento a Zeynep sul lungomare dove quest’ultima ringrazierà suo fratello per esserle stato sempre vicino. Ma l’uomo deciderà di mettere la ragazza di fronte alla realtà, consapevole di non essere innocente. Momenti drammatici, quelli che aspettano i telespettatori, nel corso delle prossime settimane di programmazione della serie tv.