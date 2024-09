Endless Love anticipazioni: Ozan si è davvero suicidato? Svelata la terribile verità

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love previste a breve sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni annunciano che grande attenzione sarà focalizzata sulle conseguenze della morte di Ozan in ospedale. Kemal e Nihan non crederanno che il giovane si sia suicidato e per questo inizieranno a compiere delle indagini. Molto presto, il pubblico di Endless Love scoprirà una terribile verità grazie ad un flashback di Zeynep. I fan capiranno che la donna era entrata nella camera dov’era ricoverato Ozan per poi soffocarlo con un cuscino. Per questo motivo, Zeynep vivrà un momento di profonda solitudine. Una situazione che sarà destinata a peggiorare quando Fehime apprenderà della sua storia extraconiugale con Emir. Per questo motivo, Zeynep verrà cacciata di casa dalla madre.

Endless Love anticipazioni: Zeynep ha soffocato Ozan con un cuscino

Nelle puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, si evince che Zeynep deciderà di essere sincera e ammetterà a Tarik la verità sulla morte di Ozan. La donna racconterà al fratello di essere entrata nella stanza del marito, che – arrabbiato – aveva iniziato a trattarla male dopo la scoperta del suo tradimento con Emir. Per questo motivo, Zeynep aveva deciso di soffocare suo marito con un cuscino per impedirgli di raccontare a tutti la verità della sua relazione con il marito di Nihan. Un’ammissione che la donna deciderà di raccontare a suo fratello Tarik e che avrà innumerevoli conseguenze all’interno della serie tv turca campione di ascolti dei teleschermi di Canale 5.