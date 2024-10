Endless Love anticipazioni: Tarik divorzia da Banu ma poi…

Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Tarik scoprirà che Banu prende tutti i mesi una specie di stipendio da un’azienda di Emir. A questo punto, il fratello di Kemal capirà che sua moglie è sempre stata complice dell’imprenditore oltre ad essere una sua ex amante. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Tarik si scaglierà come una furia contro Banu, accusandolo di averlo sposato solo per spiare i movimenti della sua famiglia per poi riportarli ad Emir. La donna racconterà a suo marito di essere stata costretta a farlo sotto le minacce ma di amarlo davvero. Parole che tuttavia non saranno prese bene da Tarik che prenderà una decisione definitiva sul loro rapporto.

Endless Love prossime puntate: Tarik chiede il divorzio a Banu

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Tarik chiederà al suo avvocato di preparare i documenti per il divorzio. Il fratello di Kemal costringerà Banu a firmare le carte chiedendole di mantenere il segreto con Fehime e suo marito. Una messa in scena che durerà fin quando Tarik accetterà di aiutare Zeynep. Quest’ultima chiederà a suo fratello di entrare nella casa di Hakan per dare alle fiamme le prove che la vedono coinvolta nella morte di Ozan. Tarik poco dopo accuserà dei forti sensi di colpa per essersi alleato con sua sorella, tradendo così la fiducia di Kemal. L’uomo – deluso – confesserà ai suoi genitori di essersi separato da Banu. Una notizia che sconvolgerà i coniugi Soydere e in particolar modo Fehime che chiederà a suo figlio di ripensarci.