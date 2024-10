Endless Love anticipazioni: Emir concede il divorzio a Nihan, il piano di Kemal

Incredibili colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Emir non vivrà un momento felice della sua vita. Suo padre Galip si troverà in galera per aver tentato di uccidere Leyla e per problemi sulla gestione illecita sui rifiuti radioattivi. Intanto Asu verrà ricoverata in un sanatorio mentre l’azienda di famiglia verserà in cattive acque. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir convocherà un consiglio d’amministrazione, dato che avrà bisogno urgente di denaro per svolgere alcuni pagamenti. L’imprenditore rapirà quindi Nihan per obbligarla a firmare una delega che gli possa permette di gestire il potere delle sue azioni durante il consiglio di amministrazione.

Endless Love prossime puntate: Emir firma le carte del divorzio da Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir sarà sicuro di vincere se non accadesse il colpo di scena. Kemal libererà Nihan, facendola giungere in tempo al consiglio d’amministrazione e mandando così in aria il piano di Emir. Quest’ultimo e il suo rivale avranno quindi un incontro di fuoco. L’ingegnere metterà Emir di fronte ad una scelta se non vuole vedere la sua azienda fallire e finire in prigione. Il cattivo della serie tv sarà costretto a cedere al ricatto di Kemal, che consisterà nel rendere libera Nihan ovvero concederle il divorzio. L’ingegnere a questo punto incontrerà la pittrice, alla quale dichiarerà che ormai è una donna libera essendo riuscito a far firmare ad Emir i documenti per la separazione. In questo modo, la coppia potrà finalmente vivere come una famiglia con Deniz.