Endless Love anticipazioni: Tarik aiuta Nihan a realizzare il suo sogno d’amore con Kemal

Momenti alta tensione si vivranno nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Tarik aiuterà Nihan a realizzare il suo sogno d’amore con Kemal. L’uomo minaccerà Galip che tradirà Emir e confesserà l’inganno dell’azienda. Le informazioni di Galip serviranno a Kemal per tenere in pugno il suo rivale che non avrà altra scelta se non quella di arrendersi. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che il marito di Nihan accetterà il divorzio per non andare in galera. Kemal felicissimo organizzerà una proposta di nozze romantica per consegnare l’anello all’amata. Nel frattempo, Emir piangerà con Zeynep, ammettendo che col divorzio con Nihan è tutto finito.

Endless Love nuove puntate: Emir vuole rovinare la felicità di Kemal e Nihan

Nelle nuove puntate di Endless Love, Zeynep crederà di avere qualche chance con Emir e per questo gli consegnerà la chiavetta Usb che lo farebbe finire in carcere. Mujgan a questo punto consiglierà al figlio di lasciarsi il passato alle spalle e pensare a Zeynep, che attende un bambino da lui. Emir annuirà sebbene abbia intenzione di rovinare nuovamente la felicità di Nihan e Kemal. Questi ultimi inviteranno Fehime, Huseyin e Vildan al loro fidanzamento ufficiale. Zeynep non potrà essere presente in quanto suo padre non vorrà più parlare con lei. Ma Emir deciderà di rovinare questo momento con un piano crudele, illudendo Zeynep di amarla. Per questo motivo, l’imprenditore deciderà di sposare la donna davanti a Mujgan e la domestica.