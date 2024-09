Endless Love anticipazioni stasera 6 settembre: Nihan fuori controllo compie una pazzia

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata serale di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere stasera 6 settembre dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca di Mediaset, rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Nihan. In particolare, la pittrice proverà a denunciare Emir ma senza successo. La donna a questo punto crederà che suo marito abbia corrotto il poliziotto, tanto da essere arrestata per diffamazione. Per questo motivo, Nihan – fuori controllo – appiccherà il fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere con sua figlia. Nel frattempo, Zehir scoprirà che dovrà fare i conti con il suo passato mentre Kemal organizzerà la sua vendetta. Leyla proverà a fermare il giovane senza riuscirci.

Endless Love puntata 6 settembre: Nihan capisce che Kemal è cambiato

Ma le novità per quanto concerne la puntata serale di Endless Love non sono ancora terminate. Gli spoiler del 6 settembre annunciano che Kemal deciderà di attirare Nihan con uno stratagemma. Purtroppo l’incontro si rivelerà un vero e proprio fiasco. La pittrice capirà che l’uomo che ama è molto cambiato e rimarrà molto delusa. Nel frattempo, Fehime preparerà una cena per il ritorno di Kemal mentre Asu riceverà una telefonata da parte di Tufan. I due concorderanno sul fatto che Emir stia organizzando un nuovo diabolico piano. Un appuntamento che si annuncia ricco di emozioni e colpi di scena per gli amanti del triangolo amoroso formato da Kemal, Nihan e Emir che sta registrando un clamoroso successo sui teleschermi di Canale 5. Un segnale di come la scelta di Piersilvio Berlusconi di puntare sulle serie tv turca si sia rivelata vincente.