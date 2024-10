Endless Love anticipazioni stasera 4 ottobre: Nihan nella trappola di Asu

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Endless Love in programma stasera 4 ottobre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Zeynep – disperata – chiederà aiuto a Tarik perché teme che Nihan possa scoprire la verità sulla morte di Ozan. Intanto Kemal riceverà la visita di un inviato di banca. Il funzionario lo avviserà che tutte le sue transizioni bancarie sono sotto controllo per verificare eventuali irregolarità. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal vorrà scoprire chi sta tramando alle sue spalle e tutti i sospetti ricadranno su Asu. Sarà qui che Emir entrerà in scesa ricattando il suo rivale e pretendendo tutti i suoi terreni e l’intera società.

Endless Love anticipazioni puntata 4 ottobre: Nihan rimane bloccata nell’appartamento di Asu

Nella puntata serale di Endless Love in programma stasera 4 ottobre su Canale 5, Kemal sarà costretta ad accettare la richiesta di Emir mentre Nihan rimarrà intrappolata nell’appartamento di Asu sopraggiunta all’improvviso. La donna verrà liberata da Kemal grazie ad uno stratagemma. L’ingegnere a questo punto le confermerà di aver intenzione di liberare lei e sua figlia Deniz da Emir. Proprio quest’ultimo si incontrerà con Zeynep tanto da essere visti in atteggiamenti intimi da Fehime. La donna si scaglierà come una furia contro sua figlia sebbene decida di tenere la bocca cucita con suo marito Huseyin. Infine nel finale di puntata vedremo Emir cercare di avvicinarsi a Deniz. L’uomo apparirà sinceramente affezionato alla bambina.