Endless Love anticipazioni stasera 20 settembre: Vildan tradisce Nihan, c’entra Kemal

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata serale di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere stasera 20 settembre dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal chiederà a Zehir di sorvegliare le abitazioni dei suoi cari dopo le minacce di Emir. Nihan – dopo aver scoperto che fu l’avvocato ad informare Zeynep della morte di Ozan – si recherà da lui per chiedergli delle spiegazioni sulla vicenda. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Fehime accoglierà Nihan in modo sorprendente, chiedendole di divorziare da Emir. Ad incontro finito, Zeynep informerà Emir della visita di Nihan alla madre. L’imprenditore – sospettoso – deciderà di organizzare un piano contro sua moglie e Kemal. L’uomo posizionerà una telecamera durante una riunione per capire cosa nascondono.

Endless Love anticipazioni 20 settembre: Vildan spedisce il diario di Nihan a Kemal

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Leyla avviserà Ayhan dei piani di Emir su di lui e come sempre l’incontro sfocerà in un brutto litigio. Nihan, intanto, dirà a Kemal di aver continuato le indagini da sola sulla morte di Ozan. Emir e Asu organizzeranno un piano per uccidere Galip mentre si troveranno al capezzale della madre mentre Vildan chiamerà Kemal per assicurarsi che abbia ricevuto il pacco che gli ha mandato. La segreteria risponderà alla donna di aver lasciato l’oggetto sulla scrivania di Kemal. Ma quest’ultimo ammetterà di non averlo visto. Nihan, intanto, scoprirà che sua madre le ha rubato il diario. Vildan vorrà far sapere a Kemal la verità su Deniz se il pacco non fosse mai arrivato a destinazione. Così la pittrice deciderà di rintracciarlo prima che finisca in posti sbagliati.