Endless Love anticipazioni: Leyla e Ayhan diventano marito e moglie

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Leyla sarà assettata di giustizia alla scoperta che i bambini dell’asilo si sono ammalati per i rifiuti radioattivi nascosti sotto il terreno trent’anni prima da Galip. La donna deciderà di portare il fascicolo con le prove alla polizia se durante il tragitto non venisse colpita da alcuni proiettili vicino al cuore. Stando agli spoiler di Endless Love si evince che Leyla lotterà tra la vita e la morte per alcuni giorni in ospedale. Fortunatamente la donna riaprirà gli occhi dopo un periodo di coma profondo con accanto Ayhan.

Endless Love prossime puntate: Ayhan e Leyla si sposano

Nelle prossime puntate di Endless Love, Leyla sceglierà di essere felice accanto ad Ayhan se non ci fossero altri colpi di scena. La donna rischierà di finire in carcere quando fermerà Asu decisa ad uccidere Nihan. L’arresto di Leyla rischierà di rimandare le nozze tra la pittrice e Kemal se una lettera scritta dal carcere non avesse altri risvolti. Il pubblico a questo punto assisteranno ad un salto temporale di quattro anni quando Leyla durante la detenzione scoprirà la morte di Emir e Kemal. La donna inoltre apprenderà che Deniz dovrà crescere senza un padre accanto a Nihan. Quando verrà rilasciata, Leyla troverà Ayhan ad attendere ed i due decideranno di non lasciarsi più, tanto da diventare marito e moglie. I due potranno contare sull’affetto della famiglia e di Nihan.