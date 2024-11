Endless Love anticipazioni serale 28 novembre: Nihan supplica Mujgan di fermare Emir

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Endless Love in programma giovedì 28 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Yigit, Ayhan e Zehir intercettando una telefonata di Emir, capiranno dove ha nascosto Kemal. Intanto Mercan comincerà a sospettare che Emir sia responsabile della sparizione di Kemal quando scopre che le sta mentendo spudoratamente. Nihan, per tentare di salvare la vita di Kemal, chiederà aiuto a Müjgan, supplicandola di convincere Emir a rinunciare al suo piano sanguinario. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal verrà tenuto prigioniero da un uomo di Emir mentre ma i suoi amici saranno sulle sue tracce per salvarlo. Ma Zehir, Ayhan e Nihan – una volta sul luogo del rapimento – non troveranno Kemal. Sarà la pittrice ad incontrarlo per la strada e riportarlo a casa.

Endless Love puntata serale 28 novembre: Kemal sulle tracce di Tufan e Asu

Nella puntata serale del 28 novembre di Endless Love, Kemal ricorderà di aver sentito una puntura sul collo prima di perdere i sensi, tanto da capire di essere stato drogato. Nihan, a questo punto, vorrà dimostrare che l’uomo non era coscienza durante la morte di Asu. Nel frattempo, Emir scoprirà che Ali è in possesso di alcune informazioni riguardo alla morte di Asu. Kemal, ancora ricercato dalla polizia, sarà sulle tracce di Tufan e Asu, riuscendo a risalire all’indirizzo di una casa affittata in un’agenzia sotto falso nome. Allo stesso tempo, Emir sarà sul punto di individuare il nascondiglio di Asu grazie ad Ali che, sequestrato dai suoi complici, è costretto a dare appuntamento a Tufan in un parco giochi.