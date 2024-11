Endless Love anticipazioni puntate 28 e 30 novembre: Tufan volta le spalle a Emir

Molti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 28 e sabato 30 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Hakan e Zeynep si getteranno a capofitto nei preparativi del loro matrimonio. Proprio quest’ultima informerà Emir della sua intenzione di sposare l’uomo di legge. In questo modo, Zeynep si augurerà di scatenare la gelosia dell’ex amante che però non avrà nessuna intenzione di rovinare l’evento. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zehir cercherà in tutti i modi di far parlare Gurcan anche tramite l’uso della violenza. Ma l’uomo nonostante le sue gravi condizioni di salute riuscirà a tenere la bocca cucita. Intanto Galip inizierà a compiere delle indagini sulla presunta morte di Asu.

Endless Love puntate 28 e 30 novembre: Tufan ferisce Emir

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma il 28 e 30 novembre su Canale 5, Galip crederà che dietro la morte della figlia ci sia la mano di Emir. L’uomo infatti crederà che suo figlio possa aver fatto del male a sua sorella. Pertanto, tra i due ci sarà un violento scambio di opinioni al termine del quale Galip cambierà opinione su Emir, capendo che non è lui il presunto assassino di Asu. Tufan, intanto, userà Nihan per incastrare Emir affinché venga considerato l’omicida di Asu. La pittrice dovrà gestire un durissimo scontro tra i due uomini per evitare guai peggiori. Alla fine, Nihan sarà costretta a soccorrere Emir quando verrà ferito da Tufan.