Endless Love anticipazioni: Emir rovina le nozze tra Hakan e Zeynep, ecco come

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Fehime cercherà di convincere Zeynep a sposare Hakan. La ragazza dopo un iniziale indecisione accetterà la proposta dell’uomo di legge, tanto da organizzare la cerimonia il più presto possibile. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Safak, il fratello di Hakan, farà ritorno da Istanbul dall’Inghilterra dove abita per partecipare alla cerimonia. Il giorno prestabilito tutti si ritroveranno in municipio dove Zeynep non apparirà molto entusiasta. Kemal cercherà di capirla sebbene invano.

Endless Love, nuove puntate: Emir ricatta Hakan prima delle nozze con Zeynep

Nelle nuove puntate di Endless Love, Kemal regalerà a Zeynep una collana di diamanti da indossare all’evento. Safak però ritarderà il suo arrivo per problemi con il parcheggio mentre il sindaco leggerà la formula del rito civile ad ai due promessi sposi. Se la sorella di Kemal risponderà affermativamente, Hakan risponderà di no, cogliendo tutti di sorpresa. I telespettatori a questo punto scopriranno che Safak è stato rapito dagli uomini di Emir prima delle nozze del fratello. Per questo motivo, Hakan non ha potuto sposare Zeynep, in quanto ricattato dal diabolico imprenditore che gli ha detto: “Se sposi Zeynep non riavrai più indietro tuo fratello“. Neanche a dirlo, la decisione dell’uomo di legge scatenerà la furia della famiglia Soydere, che non si darà pace per questo passo indietro di Hakan.