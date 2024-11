Endless Love anticipazioni puntata serale 7 novembre: Emir chiede il divorzio a Nihan

Tanti colpi di scena accadranno nella puntata serale di Endless Love in programma il 7 novembre in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia rivelano che Hakan comunicherà a Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli permetterà di trovare l’assassino e scoprire il legame con Emir. Nel frattempo, Kemal si recherà a casa dei genitori, cercando nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone. Una volta trovata, l’uomo otterrà delle conferme importanti. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Tarik telefonerà Zeynep per avvisarla che Kemal ha dei sospetti su di lei. La ragazza – in trappola – penserà di uccidersi ma l’ingegnere la salverà all’ultimo momento. Nihan ed Emir si presenteranno davanti ai giornalisti e con grande sorpresa dell’uomo, sua moglie dichiarerà che il loro matrimonio è solo una farsa.

Endless Love puntata serale 7 novembre: Kemal porta Asu in commissariato

Nella puntata serale di Endless Love trasmessa il 7 novembre, Emir annuncerà a Nihan la volontà di divorziare e di prendersi cura della figlia. Tarik, nel frattempo, affronterà Banu, annunciandole che è arrivato il momento di informare tutti della loro separazione. Dopo la conferenza stampa, Nihan dirà al marito che non si lascerà più minacciare da lui. Kemal, invece, incoraggerà Zeynep a recarsi alla polizia per raccontare la verità sulla morte di Ozan. Ma una volta portata in commissariato, la donna accuserà uno svenimento. Allo stesso tempo, Nihan si recherà a casa di Kemal ma troverà ad attenderla Asu, con la quale avrà un fortissimo diverbio.