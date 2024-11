Endless Love anticipazioni: Kemal minaccia di morte Asu, svelato il motivo

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che le indagini faranno chiarezza sull’incidente di Nihan, scoprendo che Asu ha sabotato la sua macchina. Emir infatti darà il compito a Gurcan di scoprire la verità sul drammatico incidente in cui era rimasta coinvolta sua moglie. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Gurcan metterà sull’avviso Tufan e Asu. Proprio questi ultimi avranno incontro dove saranno sorpresi dall’arrivo di Emir. Il diabolico imprenditore farà picchiare Tufan dai suoi scagnozzi per poi pregarli di restare solo con Asu.

Endless Love prossime puntate: Kemal chiede il divorzio ad Asu

Nelle prossime puntate di Endless Love, Emir deciderà di uccidere Asu per aver tentato alla vita di Nihan. Ma ecco arrivare in suo soccorso Mujgan che interverrà all’incontro per evitare che suo figlio si macchi le mani di sangue. L’incontro sarà visto da Nihan che scoprirà che la sua rivale aveva provato ad ucciderla. La pittrice racconterà tutto a Kemal, che avrà una reazione fortissima. L’uomo fuori controllo si recherà a casa di Asu per un chiarimento. In questo frangente, la donna capirà di essere nei guai quando vedrà suo marito pazzo di collera nei suoi confronti. Asu respingerà le accuse quando Kemal la incolperà di aver provato ad uccidere Nihan. Ma Soydere non avrà nessuna intenzione di ascoltarla e pretenderà di avere il divorzio. La sorella di Emir proverà ad opporsi tanto da infuriare ancor di più Kemal che arriverà a minacciarla di morte.