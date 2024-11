Endless Love anticipazioni prossima puntata del 16 novembre: Zeynep finisce in arresto?

Diversi colpi di scena avranno luogo nella prossima puntata di Endless Love in programma sabato 16 novembre prima dell’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – rivelano che Emir scoprirà che l’incidente accorso a Nihan non è stato casuale. Pertanto, l’uomo incaricherà Tufan di scoprire l’artefice del vile gesto. Tarik sarà sempre più in ansia, temendo che Kemal possa raccontare la verità legata alla morte di Ozan visto anche lui è uno dei responsabili. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan porterà Zeynep alla centrale ma prima dell’interrogatorio Emir riuscirà a parlarle suggerendole le risposte. L’uomo di legge poi proporrà alla ragazza di diventare sua moglie. L’uomo avrà intenzione di sposarsi per proteggere Zeynep che però si dimostrerà molto confusa in merito.

Endless Love prossima puntata 16 novembre: Zeynep viene rilasciata in attesa dell’autopsia su Ozan

Nella prossima puntata di Endless Love in onda il 16 novembre su Canale 5, Asu scoprirà che Emir è riuscito ad ottenere la verità sull’incidente e per questo motivo proverà a far fuggire via Gurcan. L’imprenditore però comincerà ad avere dei sospetti anche della fedeltà di Tufan, che nell’ultimo periodo sembra essere sempre più vicino ad Asu. Zeynep, intanto, verrà rilasciata dalla questura in attesa degli esiti dell’autopsia sul povero Ozan. Tarik, invece, tirerà un sospiro di sollievo nonostante tema che da un momento all’altro la situazione possa precipitare nei suoi confronti. Kara Sevda è in onda ogni giovedì in prima serata e sabato di pomeriggio dopo la decisione di Mediaset di sostituirla in daytime con Segreti di famiglia.