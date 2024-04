Endless Love anticipazioni di oggi 11 aprile, Nihan si dichiara a Kemal: Emir si vendica

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan è in tumulto per il trasloco di Kemal nella villa adiacente a quella di Emir e Zeynep, e decide di confessargli nuovamente il suo amore. Emir, appena informato della novità, decide di tagliare immediatamente i legami con l’azienda di Kemal, con l’intenzione di relegarlo di nuovo alle miniere.

Nel frattempo, Salih, mettendo da parte il suo orgoglio, si riavvicina a Zeynep. Quando la ragazza lo cerca sulla sua barca per chiedergli scusa, sembra che lui sia disposto a perdonarla e a riallacciare i rapporti.

Anticipazioni Endless Love giovedì 11 aprile 2024

Kemal si rivolge agli esponenti delle principali aziende del settore per ottenere un accordo che li impegni a non fare affari con Emir nel caso in cui quest’ultimo decidesse di rescindere il contratto con la NYZ. Emir, che ha proprio l’intenzione di farlo, si ritrova così isolato dagli industriali che hanno firmato l’accordo.

Galip, venuto a conoscenza della sconsiderata decisione del figlio di sciogliere la società con Kemal, è furioso e cerca di far ragionare Emir, avvertendolo che il risentimento e la gelosia potrebbero portarlo alla rovina. Inoltre, Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip ha fiutato qualcosa e sospetta che il figlio sia vittima di ricatto. Con l’aiuto di un impiegato di banca, Galip cerca di scoprire cosa nasconda il figlio e quali siano i suoi veri intenti.