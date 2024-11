Endless Love anticipazioni finale: Mercan trova il vero assassino di Ozan, ecco chi è stato

Grandi scoperte accadranno nel corso del finale della serie tv in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che il mistero legato alla morte di Ozan avrà le ore contate. Tutti crederanno che sia stata Zeynep ad uccidere il marito con un cuscino. Anche la ragazza apparirà convinta di aver commesso l’omicidio, tanto da nascondersi. La vicenda si complicherà quando emergerà che anche Tarik è coinvolto nella morte di Ozan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’uomo sceglierà di proteggere sua sorella, prendendosi ogni colpa. Il pubblico scoprirà che il giorno della morte di Ozan si era recato in ospedale ed aveva sorpreso Zeynep mentre soffocava il marito. Tarik a questo punto aveva preso il corpo del giovane e l’aveva appeso al soffitto per simulare un suicidio. Ma i rimorsi di coscienza divoreranno l’uomo mentre la poliziotta Mercan continuerà le indagini grazie alla complicità di Nihan e Kemal.

Endless Love anticipazioni: Mercan capisce che Gurcan ha avvelenato Ozan

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Mercan ascolterà la testimonianza di Curcan e grazie ad alcuni flashback scoprirà come sono avvenuti i fatti. L’uomo si scoprirà essere stato pagato da Asu per avvelenare Ozan dopo essersi introdotto in ospedale travestito da medico. Una volta uscito dalla stanza, era entrata Zeynep che aveva soffocato il marito con un cuscino. Dopodiché era sopraggiunto Tarik ad inscenare il suicidio per proteggere la sorella. In questo modo, il pubblico scoprirà che era stato Curcan su ordine di Asu ad uccidere Ozan. Un vero e proprio colpo di scena che terra alta l’attenzione degli amanti della serie tv, che dall’11 novembre andrà in onda solo di giovedì sera e di sabato pomeriggio.